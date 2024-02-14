Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Romantik pozlarını paylaşan ünlü isimler, sosyal medyada Sevgililer Günü paylaşımıyla beğeni topladı.
1 / 13
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
2021'de kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile hayatını birleştiren Özge Özpirinçci, eşiyle karelerini "Seni çok seviyorum! Seninle her maceraya varım" notuyla yayınladı.
2 / 13
SİNEM KOBAL
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğraflarını 'Ömür boyu sevgilim" notuyla paylaştı...
3 / 13
DEMET ŞENER
Uzun süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan manken Demet Şener, sevgilisiyle fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak; "Sevgililer Günü kutlu olsun olsun... Sonsuz aşk" notunu yazdı.
4 / 13
HANDE ERÇEL
Ünlü oyuncu Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile karelerini paylaşıp hem Sevgililer Gününü hem de doğum gününü kutladı.