Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajı yağdı
WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Zeynep Sönmez'e ünlülerden tebrik mesajı yağdı.
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Ünlü isimler ard arda tebrik mesajı yayınladı.
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Hülya Koçyiğit: WTA şampiyonumuz... Sevgili Zeynep Sönmez; güzel evladım her hayalin gerçek, başarın daim olsun.
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Hülya Avşar: Çok ama çok tebrik ederim. Gururumuz Zeynep Sönmez Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
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Yıldız Çağrı Atiksoy: Zeynep Sönmez, tüylerimiz diken diken... Gururların en büyüğünü yaşattın Zeynep.