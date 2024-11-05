Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajı yağdı

WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Zeynep Sönmez'e ünlülerden tebrik mesajı yağdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajı yağdı - Resim : 1

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Ünlü isimler ard arda tebrik mesajı yayınladı.

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Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajı yağdı - Resim : 2

Hülya Koçyiğit: WTA şampiyonumuz... Sevgili Zeynep Sönmez; güzel evladım her hayalin gerçek, başarın daim olsun.

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Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajı yağdı - Resim : 3

Hülya Avşar: Çok ama çok tebrik ederim. Gururumuz Zeynep Sönmez Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

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Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajı yağdı - Resim : 4

Yıldız Çağrı Atiksoy: Zeynep Sönmez, tüylerimiz diken diken... Gururların en büyüğünü yaşattın Zeynep.