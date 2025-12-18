Ünlülere uyuşturucu operasyonu: İrem Sak, Danla Bilic ve Aleyna Tilki gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

TRT'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.

MELİSA DÖNGEL, YUSUF GÜNEY VE CİHAN ŞENSÖZLÜ ADRESİNDE BULUNAMADI

Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün hakkında da gözaltı kararı verildi.