Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Reynmen, Çakal, Hasan Can Kaya ve çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon gerçekleştirdi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova illerinde arama ve yapılan gözaltılar kapsamında, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya, aslen Malatyalıdır. Hasan Can Kaya'nın televizyon ve dijital platformlardaki yükselişi, senaryo ekibinde yer aldığı popüler sitcom "1 Erkek 1 Kadın" dizisiyle ivme kazanmıştır. Ancak asıl çıkışını, kendi formatını oluşturduğu ve sunuculuğunu üstlendiği "Konuşanlar" adlı talk show programıyla yapmıştır. Program, başlangıçta YouTube'da yayınlanmış, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak Exxen platformuna transfer olmuştur. Hasan Can Kaya, bu programdaki mizah anlayışı ve seyircilerle kurduğu doğal diyaloglarla geniş kitlelerce tanınan bir komedyen, senarist ve oyuncu haline gelmiştir.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995'te doğdu. Reynmen olarak daha çok bilinen , Scorp ve YouTube'da videolar paylaşarak ün kazanan Türk şarkıcı ve eski vlogger'dır. Annesinin kuzenleri komedyen Cem Yılmaz ve yazar Can Yılmaz'dır.

Mayıs 2020 itibarıyla Aktaş, Türkiye'de en çok aboneye sahip 8. YouTube kanalıdır.

REYNMEN'İN EŞİ KİM?

Reynmen, Emine Cansu Kurtaran ile evlidir.

ÇAKAL KİMDİR?

Emirhan Çakal, 1 Ocak 2001 yılında Bursa'da doğdu. Bilinen sahne adıyla Cakal, Türk rap şarkıcısı ve söz yazarıdır.

ÇAKAL'IN KARİYERİ VE ŞARKILARI

Rap müziğe başlaması 2020 yılında Reckol ile yayımladıkları "Kanalım Yok" isimli şarkıyla olsa da asıl çıkış yapması aynı senenin sonunda yayımladığı "Puşt" ve Reckol ile 2021 yılında yayımladıkları "Perros Blancos" ve "Glock" adlı şarkılar sayesinde olmuştur.