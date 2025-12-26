Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Türkiye'ye dönmesi beklenen Şeyma Subaşı, videolu bir açıklama yaptı. Subaşı, açıklamasında şunları söyledi:

"Bazı şeyler Allah ile aramızda yaşanır, kelimelerle değil hâl ile anlatılır. Ben de o hâlde geçiyorum. Siz biliyorsunuz, bu zamanı her yıl kızımla Miami’de geçiriyorum. Çok yakında ülkeye dönüyorum ve gereken her şey için hazır olacağım. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir."