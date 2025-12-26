Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor... Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı, konuyla ilgili sessizliği bozdu. Subaşı, "Çok yakında ülkeye dönüyorum ve gereken her şey için hazır olacağım" dedi. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Şeyma Subaşı, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından sessizliğini bozmuştu.
Subaşı, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk bu açıklamayı yapmıştı:
"Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim."
Türkiye'ye dönmesi beklenen Şeyma Subaşı, videolu bir açıklama yaptı. Subaşı, açıklamasında şunları söyledi:
"Bazı şeyler Allah ile aramızda yaşanır, kelimelerle değil hâl ile anlatılır. Ben de o hâlde geçiyorum. Siz biliyorsunuz, bu zamanı her yıl kızımla Miami’de geçiriyorum. Çok yakında ülkeye dönüyorum ve gereken her şey için hazır olacağım. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir."
Subaşı sözlerine şöyle devam etti:
"Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler ve anılar var fakat artık onlar hayatımda yok. Ben bugün başka bir yerdeyim ve bunu kendime ispat ettim. Hepimizin sınavları var; bazen gürültülü gözyaşları olur ama Allah’ın terbiyesi başka bir düzeyde başlıyor. Bu dönem benim için temizlenme, durma ve kendime dönme vakti; yeni bir başlangıç."