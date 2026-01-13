Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Selen Görgüzel'in avukatından açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve soruşturması sürüyor.

SURVİVOR'DAN DÖNDÜKTEN SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Survivor’dan elendikten sonra Türkiye’ye dönen Selen Görgüzel, dönüşünün hemen ardından uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

SELEN GÖRGÜZEL'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in avukatı yazılı bir açıklama yaparak, müvekkilinin serbest bırakıldığını duyurdu.

"ADLİ KONTROL KARARI UYGULANMAKSIZIN SERBEST BIRAKILMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim Selen Görgüzel, 09/01/2026 tarihinde ifadesi alınmak üzere evinden emniyete davet edilmiştir. İfade konusu, kamuoyuna yansıyan Bebek Hotel ya da uyuşturucu iddialarıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen işlemler tamamlanmış, müvekkilim hakkında herhangi bir imza yükümlülüğü ya da adli kontrol kararı uygulanmaksızın serbest bırakılmıştır. Müvekkilimiz söz konusu dosyanın tarafı olmayıp, aksine mağduru konumundadır. İlerleyen günlerde kamuoyunu ve basını bilgilendirecek kapsamlı açıklamalar tarafımızca yapılacaktır."