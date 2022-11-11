Ünlülerin ilginç lüks harcamaları! Kimin neye ne kadar harcadığına şaşıracaksınız
Her ünlünün kendini şımarttığını biliyoruz ancak bu ünlülerin harcamaları çok şaşırtacak. Peki hangi ünlü isim neye servet harcadı? Kim Kardashian'dan, Demet Akalın'a, Paris Hilton'dan Yasemin Özilhan'a kadar pek çok ünlünün lüks harcamaları...
1 / 15
Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın 6'ncı yaş günü için okula rahat gidebilsin diye 270 bin liralık pembe minibüs aldı.
2 / 15
Beyonce, 1 milyon dolara beşikli küvetli minibüs aldı. Beyonce, tayt için 100.000 dolar ödedi.
3 / 15
Yasemin Özilhan, 47 bin liralık tavla satın aldı.
4 / 15
Ebru yaşar, ödül ve plaketlerine ev tuttu. Yeni bir ev alıp oraya koydu.