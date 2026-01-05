Ünlülerin uyuşturucu operasyonunda Doğukan Güngör gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sayısı yükseliyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR GÖZALTINA ALINDI

Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996’da Ankara’da doğdu. Eğitim hayatına 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde başlayarak devam etti ve kısa süreli de olsa ünlü oyuncu ve eğitimci Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalıştı. Sahne çalışmaları çerçevesinde klasik ve modern drama türlerinde yer aldı; örneğin Othello, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi oyunlar repertuarında yer aldı.

Televizyon serüveni ilk olarak, 2018 yılı itibarıyla Meryem dizisiyle başladı.

Öne çıkan çıkışını 2020 yılında yer aldığı Zümrüdüanka dizisindeki Hamit karakteriyle yaptı. Bu rol, televizyon izleyicisi nezdinde daha görünür olmasına zemin hazırladı. Ardından 2022-2023 döneminde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle, genç jenerasyon oyuncular arasında dikkat çeken bir aktör haline geldi.