Uraz Kaygılaroğlu: İlk oyundan sonra gece uyuyamadım!

Uraz Kaygılaroğlu'nun William Shakespeare’e, Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat verdiği 'Aşık Shakespeare' önceki gün basının karşısına çıktı.

URAZ KAYGILAROĞLU: SAHNE ALKIŞI ALMAK ŞAHANE

İlk kez tiyatro sahnesinde olan Kaygılaroğlu, "Hazırlık süreci uzun sürdü. Tüm yaz çalıştık, günde 8-10 saat provalarımız oldu. Sahne alkışı almak şahane. Seyircinin ilgisinden çok mutluyuz. Nezaket yıllarını vermiş usta ve inanılmaz bir oyuncu. Onunla oynayınca 'bu süreç benim için acısız geçti' diyebilirim. Yeni bir alan benim için. Adrenalini çok farklı, ilk oyundan sonra gece uyuyamadım. Aklım hâlâ oyundaydı" ifadelerini kullandı.

NEZAKET ERDEN: İLK SAHNE DENEYİMİ AMA İLK GİBİ DEĞİLDİ...

Altın Portakal ödüllü Nezaket Erden, “Birlikte oynamaktan çok mutluyuz. Seyirciyle buluşunca o enerji büyüdü. Uraz’ın ilk sahne deneyimi ama ilk gibi değildi. Çok yetenekli, onunla çalışmak çok keyifli. Keşke bugüne kadar tiyatro yapsaymış. Kalabalık bir ekibiz ve o kalabalığın getirdiği ayrı bir neşe ve coşku da var” şeklinde konuştu.