Uraz Kaygılaroğlu'ndan Civan Canova paylaşımı: Ah be babacığım… İyileşeceksin sanmıştım...

Oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan Canova'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ah be babacığım… İyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp, tartışmıştık. Bir taraf, 'Gidelim, 2-3 dakika da olsa görelim' diyordu. Diğer ekip ise Covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile, 'Bekleyelim' diyordu. Ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm, çok. Pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu... Oğlunun kıymetlisi..."