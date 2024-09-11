Uraz Kaygılaroğlu'ndan imaj değişikliği

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Geçtiğimiz günlerde 'Taş Kağıt Makas' dizisinin kadrosuna katılan Hande Doğandemir'den sonra bir diğer yeni isim de Uraz Kaygılaroğlu oldu.
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MAFYA MARKO
Uraz Kaygılaroğlu da yeraltı dünyasının kilit ismi Mafya Marko rolüyle Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Yeni rolü için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat verirken sarışın haliyle karşımıza çıkan ünlü isim şimdi yeni karakteri için bambaşka birine dönüştü.
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Saçlarını kısacık kestiren ve sakal bırakan Uraz Kaygılaroğlu renkli gözlü haliyle kullanıcıları ikiye böldü. Kimisi çok beğenirken kimileri de "kötü" yorumları yaptı.