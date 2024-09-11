Uraz Kaygılaroğlu'ndan imaj değişikliği

Yeni rolü için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat verirken sarışın haliyle karşımıza çıkan ünlü isim şimdi yeni karakteri için bambaşka birine dönüştü.