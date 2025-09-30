Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: "Biriciğim vefat etti"

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz Haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu'nu kaybetmesinin ardından, bu kez de babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun vefat haberiyle sarsıldı.

Cenaze Töreni Balıkesir'de

Ünlü oyuncu, yaşadığı bu büyük acıyı sosyal medya hesabından duyurarak cenaze bilgilerini paylaştı.

Kaygılaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biriciğim babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi, yarın (1 Ekim) ikindi vakti Balıkesir Paşa Camii'nden kılınacak namaz ile Başçeşme Mezarliği'na defnedilecektir."



