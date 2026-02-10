Melis İşiten: Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum

Melis İşiten, 'Zaten Şov' isimli programında Oğuzhan Uğur'u konuk etti. İşiten ile Uğur, aralarında yaşanan flört diyaloğu ile gündeme geldi.

Uğur; "Çoklu flört erkekte olur mu? Bizde yok" derken, İşiten'in; "Çoklu flört bende de yok" demesi ortalığı karıştırdı.

"BEKAR İNSANLAR İSTEDİĞİ KADAR FLÖRT EDEBİLİR"

Oğuzhan Uğur, Melis İşiten'in telefonunda birden fazla erkeğin mesajlarını gördüğünü belirtti. Ardından Melis İşiten de 'çoklu flört' iddiasını kabul etmek durumunda kalarak; "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir" dedi.

MELİS İŞİTEN KAÇ YAŞINDA?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MELİS İŞİTEN NERELİ?

Başarılı oyuncu, doğma büyüme İstanbulludur. Eğitimini ve erken yaşamının büyük bölümünü de bu şehirde geçirmiştir.

MELİS İŞİTEN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet. Melis İşiten'in bir kız çocuğu bulunmaktadır. Annelik deneyimi, sosyal medya paylaşımlarında ve yaptığı söyleşilerde sık sık yer verdiği bir konudur.