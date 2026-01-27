Usta oyuncu Ali Tutal evinde beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal’dan, bir üzücü haber daha geldi.

ENTÜBE EDİLDİ

Tutal'ın evinde beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

"ALİ TUTAL'A ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ALİ TUTAL KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ali Tutal, profesyonel oyunculuk kariyerine 1976 yılında çekilen "İzin" adlı sinema filmiyle başladı.

Bir sinema emekçisi olan Ali Tutal, Diyarbakır doğumlu olup Siyasal İşletme mezunudur. Reklamcılıkla uğraşmaktadır. En az 50-60 filmde rol aldı. TV dizilerinde çalıştı. En az 20 TV dizisinde oynadı. Doğu aksanlı filmlerde dublaj süpervizörlüğü yaptı. Örneğin yaptığı filmlerden biri Yol'dur.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle bilinmektedir. Diyarbakırlı sanatçı 2022 yılında "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminde rol alması, son dönemdeki çalışmalarından biridir. Ayrıca, "Yasak Elma" ve "Kördüğüm" gibi popüler televizyon dizilerinde de yer almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Garip Bülbül Neşet Ertaş (2022)

Yasak Elma (2021)

Kördüğüm (2016)

Guruldayan Kalpler (2015)

Boynu Bükükler (2014) - Din Öğretmeni

Geniş Aile (2009-2011) (Ali Ekber Elagöz)

Memlekette Demokrasi Var (2010)

Vay Arkadaş (2010)

Saddamin Askerleri: Kara Günes (2010) (Puşto)

Güneşi Gördüm (2009) (Amca)

Mıhlıçay Aşıkları (2009)

Saddamın Askerleri (2008)

Mülteci (2007)

Arka Sokaklar (2006-2007) (Kıraathaneci Ramiz)

Hasret (2006)

Maskeli Beşler: Irak (2006)

Eve Dönüş (2006) (Muhlis)

Bir Kurşun İkimize Yeter (2005)

Cennet Mahallesi (2004) (Hamit)

Hemşo (2001)

Şara (1999)

Tatlı Kaçıklar (1998) (Ferigöz Mahmut)

Hoşçakal Yarın (1998)

Kadın Dul Kalınca (1988)

Sana Can Dayanmaz (1988)

Günah Gecesi (1987)

Katırcılar (1987)

Koğuş (1987) (Mahkum Nusret)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sultanoğlu (1986)

Umut Sokağı (1986)

Güneşe Köprü (1986)

Seviyorum (1986)

Sarı Bela (1985)

Seyyid (1985)

Son Darbe (1985)

Sevdalandım (1984)

Gizli Duygular (1984) (Bakkal)

Arkadaşım (1983)

Alişan (1982)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)

İzin (1975)