Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Bedia Ener hayatını kaybetti.

Sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Bedia Ener'in vefat haberi, sosyal medyada yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

“Hoşçakalın, ben melek oldum…” sözleriyle sevenlerine veda eden usta sanatçının kaybı, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Paylaşımı oyuncunun oğlunun annesinin sosyal medya hesabından yaptığı iddia edildi.

Ölüm nedeni bilinmeyen oyuncunun eşinden de duygusal bir paylaşım geldi. Çetin Öztep, Bedia Ener'i paylaşarak "Aşkım melek oldu" yazdı.