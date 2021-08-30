Usta oyuncu Demet Akbağ'dan duygusal paylaşım...

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi Demet Akbağ, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu 13 Mart 2019 günü hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı.

Demet Akbağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve altına, "Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" notunu düştü; kalp emojileri ekledi...