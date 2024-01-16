Usta oyuncu Devrim Yakut'un ayağı kırıldı

'Camdaki Kız'ın ardından son olarak 'Kirli Sepeti'nde izlediğimiz Devrim Yakut'un ayağını kırdığı Enis Arıkan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Yakut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Enis Arıkan ve oyuncu arkadaşları ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaştı.

Yakut'u zor gününde Arıkan'ın yanı sıra meslektaşları; Burcu Biricik, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek ve Feri Baycu Güler Yakut yalnız bırakmadı.

"AŞK BAHÇEM AYAĞINI KIRMIŞ"

Arkadaşlarıyla birlikte Devrim Yakut ve eşi Alper Kut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Enis Arıkan o anları da "Aşk bahçem ayağını kırmış" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Devrim Yakut da "Canlarım geçmiş olsuna gelmiş. Evde bayram havası..." ifadelerini kullandı.