Usta oyuncu eşiyle 54. evlilik yıl dönümünü kutladı

1971'de meslektaşı Jale Erdoğdu ile dünyaevine giren Şevket Altuğ, evliliklerinin 54'üncü yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de meslektaşı Jale Erdoğdu ile nikâh masasına oturmuştu.

Çiftin; Kerem ve Kezban adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

54'ÜNCÜ YILINI KUTLADI

54'ÜNCÜ YILINI KUTLADI

Jale Altuğ ile Şevket Altuğ, evliliklerinin 54'üncü yılını kutladı. Şevket Altuğ, sosyal medya hesabından evlilik fotoğrafını yayımlayarak, paylaşımına kalp emojisi ekledi.

 

 