Usta oyuncu Haldun Dormen entübe edildi: "Dualarınızı eksik etmeyin"

Türk tiyatrosunun usta ismi, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı 97 yaşındaki Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlık ekiplerinin gözetiminde bulunan ve durumunun stabil olduğu bildirilen Dormen'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Ömer Dormen bugün yeni bir açıklamada bulundu.

Ömer Dormen, babasının tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini ve bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildiğini duyurdu.

"YAPARSIN ŞEKERİM!

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."

5 Nisan 1928 Mersin doğumlu olan Devlet Sanatçısı Haldun Dormen, 1955 yılında kurduğu Dormen Tiyatrosu, Türkiye'nin ilk batılı müzikali Sokak Kızı İrma, Hisseli Harikalar Kumpanyası ve 30 yıl aralıksız sahnelenen Lüküs Hayat gibi pek çok efsanevi yapıma imza attı. Sanat hayatının 72'nci yılını geride bırakan Dormen, Onursal Bilim Doktoru unvanına ve sayısız onur ödülüne sahip.