Usta oyuncu kanserle savaşıyor! Gül Onat sevenlerinden dua istedi

"Sihirli Annem" dizisindeki Perihan Peri rolüyle hafızalara kazınan ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Gül Onat, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseriyle ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Tedavisi devam eden usta oyuncu, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

"Çok Zor Bir Süreçti Gerçekten"

Katıldığı bir televizyon programında yaşadıklarını anlatan Onat, hastalığı erken teşhis etmenin önemine değindi. Kendini düzenli kontrol ettiren bir insan olduğunu belirten oyuncu, doktorunun "Pankreasta ciddi bir sorun var, ama başında" dediğini aktardı. Ameliyat kararını kendi hesaplamalarıyla ertelediğini ve "Bayram giriyordu araya, 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim" sözleriyle o dönemin zorluğunu gözler önüne serdi. Planlanan 45 dakikalık ameliyatın 8 saat sürdüğünü ve "Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

"Dualarınızı Eksik Etmeyin Dostlar"

Tedavisine devam eden Gül Onat, geçtiğimiz günlerde hastane çıkışında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, sevenlerinden dua istedi. Paylaşımına, "Bir tedavi günü daha. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" notunu yazan usta oyuncu, kısa sürede büyük destek gördü. Hayranları ve meslektaşları, paylaşıma yaptıkları yorumlarla Gül Onat'a moral ve destek mesajları gönderdi.