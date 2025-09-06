Usta oyuncu Mehmet Özgür’ün gurur günü: Oğlu Başar Arhan, İngiltere’deki okulu kazandı

Usta oyuncu Mehmet Özgür, oğlu Başar Arhan'ın eğitim hayatındaki büyük başarısını sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla duyurdu. Oğluyla gurur duyduğunu belirten Özgür, "Bu günler ailemiz için hem heyecan verici hem de gurur dolu" ifadelerini kullandı.

Ailesinin izinden giderek aktörlük mesleğini seçen Başar Arhan, İngiltere'deki Rochester Independent College'den kabul aldı. Bu önemli gelişmeyi takipçileriyle paylaşan Mehmet Özgür, oğluna olan güvenini ve sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Adına yakışanı yaptın, yanılttıkların oldu ama bizi hiç yanıltmadın. Evlat, sağ olasın, var olasın."

Bu başarı, sanat camiasında ve sosyal medyada büyük takdir topladı.