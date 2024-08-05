Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti
Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası, acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Son olarak Show TV'nin 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sema Çeyrekbaşı'nın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada; "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.
Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun 🙏#SemaÇeyrekbaşı pic.twitter.com/TlFPd7OGCh— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) August 5, 2024