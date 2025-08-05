Usta oyuncu Şener Şen'den 'Alzheimer oldu' haberlerine yalanlama geldi
Türk sinemasının duayen ismi Şener Şen, son günlerde gündeme gelen Alzheimer'a yakalandığı ve oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialara net bir yanıt verdi. Usta oyuncu, hem sağlık durumu hem de mesleki geleceğiyle ilgili merak edilenleri açıklığa kavuşturdu.
Özge Çolak
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Şener Şen, son günlerde yayılan Alzheimer'a yakalandığı yönündeki iddialara net bir cevap verdi. Onur Akay'ın ortaya attığı söylentiler üzerine açıklama yapan usta oyuncu, hayranlarının içini rahatlattı.
Magazin Mahallesi'nde yer alan habere göre, Şener Şen sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sağlığım gayet yerinde ve zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız, içime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda da yeniden izleyicilerimle buluşacağım."
Bu açıklama, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Kibar Feyzo gibi unutulmaz filmlerin yıldızının sadece sağlıklı olduğunu değil, aynı zamanda uygun bir projeyle yeniden ekranlara dönebileceğinin de sinyalini verdi.
Şener Şen, son olarak Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıl boyunca sahnelenen ve büyük beğeni toplayan 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyununu, 10 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez sahnelemişti.