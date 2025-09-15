Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, evinin kapılarını açtı! Kedisi Sürmeli ile burada yaşıyor
“Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, bu hafta Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi, “Bir Demet Tiyatro”da canlandırdığı unutulmaz Saldıray Abi karakteriyle hafızalara kazınan Settar Tanrıöğen’in evine konuk oldu. Normalde yeşillikler içindeki Kocaeli Kandıra'daki çiftlik evinde huzurlu bir hayat süren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, İstanbul'a geldiğinde ise kızına öğrencilik yıllarında aldığı iki oda bir salon dairede kalıyor.
“Bir Demet Tiyatro”da canlandırdığı unutulmaz Saldıray Abi karakteriyle hafızalara kazınan ve Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Abdullah Bey karakteri ile beğeni toplayan Settar Tanrıöğen, evinin kapılarını “Evrim Akın ile Ev Gezmesi”ne açtı.
Yeşillikler içindeki Kocaeli Kandıra'daki çiftlik evinde sakin bir hayat süren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, İstanbul'a geldiğinde şehir hayatından uzak, kendine ait bir dünyada kalmayı tercih ediyor.
Ünlü oyuncu, yıllar önce kızı için aldığı şirin, iki oda bir salondan oluşan dairede konaklıyor. Bu durum, Tanrıöğen'in gösterişten uzak, sade ve mütevazı yaşam tarzını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Salona girer girmez toprak tonlarda bir köşe koltuk görülüyor. Hemen karşısında büyükçe bir ünite ve onlarca kitap.