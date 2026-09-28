Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Datça'da tatil yapan 76 yaşındaki Coşkuner, aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

CENGİZ COŞKUNER KİMDİR?

Cengiz Coşkuner, Türk müziğinde gitarist, besteci ve aranjör kimliğiyle tanınan bir müzisyendir. 5 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da doğan Coşkuner, 2026 yılı itibarıyla 76 yaşındadır.

Müzikle olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Coşkuner, keman sanatçısı olan babası Hüseyin Coşkuner'den etkilenerek 10 yaşına kadar özel keman dersleri aldı. Daha sonra gitarla ilgilenmeye başladı. Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde öğretmeninin yönlendirmesiyle konservatuvara girdi.

Konservatuvarda gitar bölümü bulunmadığı için trompet, kontrbas ve piyano bölümlerinde eğitim alan Coşkuner, okul yıllarında hafta sonları düğün salonlarında gitar çaldı. Ardından profesyonel müzik yaşamına Cengiz Coşkuner Orkestrası ile adım attı.

Kariyerinin ilerleyen döneminde Maksim Gazinosu'nda gitarist olarak çalışan Coşkuner, alaturka müzik sanatçılarıyla aynı sahnede yer aldı. Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra etmesi ve Türk müziğindeki komalı sesleri gitarıyla verebilmesiyle tanındı.

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.