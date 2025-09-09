Anasayfa Magazin Usta sanatçı Tamer Levent evinin kapılarını açtı! Müze gibi olan çalışma odası dikkat çekti
Usta sanatçı Tamer Levent evinin kapılarını açtı! Müze gibi olan çalışma odası dikkat çekti
Ünlü oyuncu, yazar ve yönetmen Tamer Levent, evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı. Aşk Yeniden, Cesur ve Güzel, İstanbullu Gelin ve son olarak Camdaki Kız dizilerine oynayan ünlü oyuncunun sanatla iç içe olan evi izleyenlerin dikkatini çekti.
1 / 8
Kanal D'de yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı, bu hafta sanatçı Tamer Levent ve eşi Seynan Levent'in evine konuk oldu.
2 / 8
Bembeyaz duvarlar, klasik mobilyalar, her köşesi birbirinden kıymetli tablolarla süslü duvarlar, anıları taze tutan fotoğraflar hemen ilk girişte dikkati çekiyor.
3 / 8
Tamam Levent'in salonu iki ayrı bölümden oluşuyor. Bir tarafta da tablolar, antika büfe, yemek masası ve aile yadigarı bir taht var. Duvarda boş yer görmek neredeyse imkansız.
4 / 8
Birçok eşya gibi evdeki objeler de eskilerden kalma. Gümüş takımlar, gümüş aksesuarlar oldukça otantik bir kostüm.
Bu harika salonun diğer detayları.