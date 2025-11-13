'Uykucu' filmi ne zaman vizyona girdi? 'Uykucu' konusu nedir?

Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği Poll Films imzalı 'Uykucu' filmi hakkında sinemaseverler, "Uykucu filmi vizyona girdi mi?" sorusunu en çok arananlar listesine taşıdı.

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’yu beyazperdede izlemek isteyenler için filmle ilgili tüm detaylar büyük önem taşıyor.

'UYKUCU' FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Peki, bu heyecan verici 'Uykucu' filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin vizyon durumu ve merak edilen süresi kaç saat? İşte 'Uykucu' filmiyle ilgili tüm merak edilenlerin yanıtları...

Film, 29 Ekim'de vizyona girdi.

UYKUCU FİLMİ KONUSU

Uykucu Filmi, “Masa” adlı gizli örgütün tetikçiliğini yapan Ferman'ın, bir infaz sırasında tanıştığı Saye'ye aşık olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

UYKUCU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Çağatay Ulusoy - Ferman

Elçin Sangu - Saye

Barış Falay - Kartal

Ferit Kaya - Afro

Musa Uzunlar - Asım

Tamer Levent - Şeyh

Cengiz Bozkurt - Selim

Hüseyin Avni Danyal

UYKUCU FİLMİ SÜRESİ

Aksiyon, dram ve suç türündeki film 123 dakika sürüyor.