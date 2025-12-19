Uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında Ezgi Eyüboğlu'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması gündemi belirlemeye devam ediyor.

EZGİ EYÜBOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler Ezgi Eyüboğlu 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan, Eser Küçükerol ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ve Saim Macit 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan haklarında operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE DOLARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.