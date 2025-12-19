Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor... Bu kapsamda hakkında yakalama kararı çıkan manken Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, serbest bırakıldı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ 

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni ve manken Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi.Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama - Resim : 2

"ÜLKEME DÖNÜP GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPMAYI AMAÇLIYORUM"

Şevval Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese."Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama - Resim : 3

