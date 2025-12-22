Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Yusuf Güney sağlık kontrolünden geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız, Ezgi Eyüboğlu ve Aleyna Tilki gibi magazin dünyasının ünlü isimleri sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

YUSUF GÜNEY SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce adresinde bulunamayan Yusuf Güney gözaltına alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan Melisa Döngel'in de dün aynı şekilde işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.