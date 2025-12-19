Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, serbest bırakıldı.

DANLA BİLİC’TEN İLK PAYLAŞIM

Serbest kalmasının ardından Instagram üzerinden takipçilerine bilgi veren Danla Bilic, şu ifadeleri kullandı:

“Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım. Test sonuçları gelecek hafta belli olacak.”

NELER OLDU?

MELİSA DÖNGEL, YUSUF GÜNEY VE CİHAN ŞENSÖZLÜ ADRESİNDE BULUNAMADI

Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün hakkında da gözaltı kararı verildi.

ŞEVVAL ŞAHİN, ŞEYMA SUBAŞI VE MERT VİDİNLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama emri çıkartıldı.

ALEYNA TİLKİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Aleyna Hanım burada" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Sarıyer'de bulunan İstanbul Jandarma İl Komutanlığına getirilen Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.