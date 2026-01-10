Şeyma Subaşı: Tövbe sürecinden geçiyorum

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Ünlü isimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI 

ABD dönüşü gözaltına alınan fenomen Şeyma Subaşı adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifade veren Subaşı, nöbetçi hakimlikçe “yurt dışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol tedbiri” uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 35 yaşındaki ünlü isim, paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

"İSTANBUL SEN EN GÜZEL ŞEHİRSİN"

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Subaşı, önceki gün İstanbul Boğaz'ından bir kareyi; ''İstanbul sen en güzel şehirsin'' notuyla sevenlerinin beğenisine sunmuştu.