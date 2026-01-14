Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan açıklama
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sessizliğini bozdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve soruşturması sürüyor.
Çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara, son olarak bir yenisi daha eklenmişti.
OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU GÖZALTINA ALINDI
Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ve Müftüoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle, Ali S. ve Rabia K., tutuklanma talebiyle diğer iki şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.
OKTAY KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA
Oktay Kaynarca, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı:
Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun / nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucuyla mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucuyla mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Oktay KAYNARCA