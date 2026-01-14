Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve soruşturması sürüyor.

Çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara, son olarak bir yenisi daha eklenmişti.

OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ve Müftüoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle, Ali S. ve Rabia K., tutuklanma talebiyle diğer iki şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.

OKTAY KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA

Oktay Kaynarca, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı: