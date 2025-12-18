Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü, Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrılarak sağlık kontrolüne götürülmüştü.

Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından tekrar Jandarma İl Komutanlığına götürüldü. Ünlü isimler, jandarma komutanlığındaki imza işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.