Uzak Şehir 29. bölümden ilk kareler yayınlandı
Kanal D'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizi, merakla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümüyle 15 Eylül'de yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonun ilk bölümü olan 29. bölümden yayınlanan ilk kareler ise dizinin hayranları arasında heyecanı daha da artırdı.
Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizinin yeni sezonu, 15 Eylül'de 29. bölümüyle ekranlara dönecek. Yeni sezondan yayınlanan ilk fragman, hikâyedeki çarpıcı gelişmelere işaret etti.
Sezon finalinde Cihan'ın havalimanında Alya'yı durdurup ona ilk kez kalbini açmasının ardından, yeni sezon fragmanı ikilinin birbirlerine aşklarını itiraf ettiği anlarla başladı.
Cihan'ın "Ben seni bütün kalbimle seviyorum..." sözlerine Alya'nın aynı şekilde karşılık vermesi, dizinin en merak edilen aşk hikâyesinin yeni bir döneme girdiğini gösterdi.