Uzak Şehir 30. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?

Alya onu hayata tutundurmaya çalışırken omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalır. Cihan bu kararda ona güvenirken Sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Alya’nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine’nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur.