Uzak Şehir 30. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?
Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, bugün 30. bölümü ile izleyici ile buluşacak. Uzak Şehir 30. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Peki Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?
Başrollerini başarılı oyuncular Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, dram ve gerilimi başarılı bir şekilde bir araya getirerek izleyicilerden tam not alıyor.
Uzak Şehir 30. Bölüm Özeti
Mine’nin Alya’dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur.
Alya onu hayata tutundurmaya çalışırken omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalır. Cihan bu kararda ona güvenirken Sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Alya’nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine’nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur.