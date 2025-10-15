Uzak Şehir 34. bölümden ilk kareler yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Rekortmen yapım, yayınlandığı son gecede farklı izleyici kategorilerinde elde ettiği yüksek oranlarla dikkat çekti:

Tüm Kişiler: %14,98 izlenme oranı ve %43,91 izlenme payı alarak, ekran karşısındaki yaklaşık her iki kişiden birinin tercihi oldu.

AB Grubu: %10,39 izlenme oranı ve %35,24 izlenme payı elde etti.

20+ABC1 Grubu: %14,35 izlenme oranı ve %39,76 izlenme payıyla geceyi lider olarak tamamladı.