Uzak Şehir 34. bölümden ilk kareler yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarında ilgi çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan "Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta. Dizi, izleyicileriyle buluşmaya devam ederken, yakında yayınlanacak olan 34. bölümden ilk kareler izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un yer aldığı Kanal D dizisi "Uzak Şehir", ilgi çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla başladığı günden bu yana Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi.
Mardin'de çekilen ve ilgiyle izlenen Kanal D dizisi "Uzak Şehir", her hafta reytinglerde rekor üstüne rekor kırarak başarısını sürdürüyor. Dizi, yayınlanan hem özeti hem de yeni bölümüyle reyting listelerinde ilk iki sıraya adeta ambargo koydu.
Rekortmen yapım, yayınlandığı son gecede farklı izleyici kategorilerinde elde ettiği yüksek oranlarla dikkat çekti:
Tüm Kişiler: %14,98 izlenme oranı ve %43,91 izlenme payı alarak, ekran karşısındaki yaklaşık her iki kişiden birinin tercihi oldu.
AB Grubu: %10,39 izlenme oranı ve %35,24 izlenme payı elde etti.
20+ABC1 Grubu: %14,35 izlenme oranı ve %39,76 izlenme payıyla geceyi lider olarak tamamladı.
Dizi, izleyiciyle buluşmaya devam ederken, yakında yayınlanacak olan 34. bölümden ilk kareler de yayınlandı.