Uzak Şehir 35. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı: Sadakat, Alya’ya şifa çorbası yapıyor

Yayın saatine kısa bir süre kala diziden paylaşılan tanıtım sahnesi ise bölüme damgasını vuracak nitelikte. Özellikle, en başından beri Alya'yı adeta bir düşman gibi gören Sadakat'in, Alya'ya en sevdiği çorbayı yapıp getirmesi büyük bir sürpriz yarattı.