Uzak Şehir 35. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı: Sadakat, Alya’ya şifa çorbası yapıyor
Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi, bu akşam (27 Ekim 2025 Pazartesi) izleyicileri heyecan dolu yeni bir bölümle ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayımlanan ön izleme sahnesi ise şimdiden bölüme damgasını vurdu. Söz konusu sahnede, Sadakat'in, Alya'ya en sevdiği çorbayı yapıp getirdiği anlar ekrana taşındı.
Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan "Uzak Şehir" dizisi, yayınlandığı Pazartesi akşamları izleyicilerden büyük ilgi ve beğeni toplamaya devam ediyor.
Dizinin sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Yayın saatine kısa bir süre kala diziden paylaşılan tanıtım sahnesi ise bölüme damgasını vuracak nitelikte. Özellikle, en başından beri Alya'yı adeta bir düşman gibi gören Sadakat'in, Alya'ya en sevdiği çorbayı yapıp getirmesi büyük bir sürpriz yarattı.
Sadakat'in "Şifa olsun" sözleriyle sunduğu bu çorba karşısında, Cihan ve Alya'nın şaşkınlıklarını gizleyemediği görülüyor. Bu gelişme, karakterler arasındaki ilişkilerin yönünü değiştirecek önemli bir gelişmeye işaret ediyor.