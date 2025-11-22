Anasayfa Magazin Uzak Şehir 39. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?
Uzak Şehir 39. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?
Kanal D'nin her Pazartesi akşamı reyting listelerinde üst sıralarda yer alan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Uzak Şehir, 39. bölümüyle izleyicileri büyük bir kararın eşiğine getirecek. Yayınlanan 39. bölüm kareleri de izleyicilerin heyecanını artırdı.
1 / 6
Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyi kilitleyen, reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, çarpıcı olay örgüsüyle gündemdeki yerini koruyor.
2 / 6
AyNa Yapım imzalı, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı ve çekimleri Mardin'de gerçekleşen dizinin başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba paylaşıyor.
3 / 6
Yayınlanan 39. bölüm kareleri ve özeti, izleyiciler arasındaki heyecanı doruğa çıkardı.
4 / 6
Dizinin yeni bölümünde odak noktası, kendine gelmeye başlayan Boran'ın alacağı kararlar oluyor. Kendi geçmişi ve hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri öğrenen Boran, bunun hesabını kesmek isterken, yaptığı bir hamle kendi en gizli hakikatini ortaya çıkarır.