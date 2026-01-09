Uzak Şehir 45. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?

Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?

Yeni bölümün merkezinde Alya ve Cihan’ın imkansız ama bir o kadar da güçlü aşkı yer alıyor. İkilinin yolları resmi olarak ayrılmış olsa da aralarındaki görünmez bağlar kopmak yerine aksine çok daha tutkulu bir hâl alarak onları birbirine çekmeye devam ediyor. Ancak bu tutku, onları çevresindeki tehlikelere karşı daha savunmasız bırakıyor.