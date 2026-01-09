Uzak Şehir 45. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?
Kanal D’nin Mardin’in büyüleyici atmosferinde geçen ve her Pazartesi akşamına damgasını vuran dizisi Uzak Şehir, 45. bölümüyle izleyicileri yine heyecan dolu bir serüvene davet ediyor. Dizinin yeni bölüm kareleri yayınlandı.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı, Mardin’in büyüleyici atmosferinde geçen Uzak Şehir dizisi, 11 Kasım 2024’te başlayan yolculuğunda iki koca yılı devirerek ekranların vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
İzleyiciyi her hafta yeni bir heyecanın içine sürükleyen yapım, 12 Ocak 2026 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 45. yeni bölümüyle yine çok konuşulacak gelişmelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Dizinin bu kritik bölümünde, karakterler arasındaki sırlar ve gizli ittifaklar yerini açık bir savaşa bırakırken duygusal tansiyon da hiç olmadığı kadar yükseliyor. Dizinin merak edilen 45. yeni bölümünden kareler yayınlandı.
Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?
Yeni bölümün merkezinde Alya ve Cihan’ın imkansız ama bir o kadar da güçlü aşkı yer alıyor. İkilinin yolları resmi olarak ayrılmış olsa da aralarındaki görünmez bağlar kopmak yerine aksine çok daha tutkulu bir hâl alarak onları birbirine çekmeye devam ediyor. Ancak bu tutku, onları çevresindeki tehlikelere karşı daha savunmasız bırakıyor.