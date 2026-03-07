Uzak Şehir aşıkları! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer ilişkilerini ilan etti

Hürriyet Cumartesi ekinden Hakan Gence’ye konuşan Dilin Döğer, başlangıçta çok yakın arkadaş olduklarını ancak zamanla bu bağın farklı bir noktaya evrildiğini ifade ederek, "Hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz," dedi.