Uzak Şehir aşıkları! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer ilişkilerini ilan etti
Uzak Şehir dizisindeki performanslarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Dilin Döğer ve Atakan Özkaya çiftinden beklenen itiraf geldi. Dizide "Zerrin" ve "Kaya" karakterlerini canlandıran ikili ilişkilerini doğruladı.
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir setinden beklenen aşk haberi nihayet resmiyet kazandı. Dizide Zerrin ve Kaya karakterlerine hayat veren Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, bir süredir hayranlarının radarına takılan aşk iddialarını doğruladı.
Hürriyet Cumartesi ekinden Hakan Gence’ye konuşan Dilin Döğer, başlangıçta çok yakın arkadaş olduklarını ancak zamanla bu bağın farklı bir noktaya evrildiğini ifade ederek, "Hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz," dedi.
Döğer, özel hayatlarını kendi içlerinde yaşamayı tercih ettiklerini ancak bu durumu artık saklamanın bir anlamı kalmadığını belirterek aşklarını resmen ilan etti.
Geçtiğimiz Kasım ayında Atakan Özkaya bir programa katılmış ve sadece "çok yakın arkadaş" olduklarını söyleyerek iddiaları yalanlamıştı. Ancak Şubat ayındaki doğum günü paylaşımları ve samimi pozlar hayranların gözünden kaçmamıştı.