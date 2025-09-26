Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..."

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 31. bölümünden üçüncü fragman yayınlandı. Boran'ın yaşadığını öğrenen Cihan, Alya'dan uzaklaşmaya başlıyor. Alya ise "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..." sözleri ile fragmana damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..." - Resim : 1

Kanal D ekranlarının iddialı yapımı "Uzak Şehir", yayınlandığı Pazartesi akşamları izleyiciden büyük ilgi görmeye devam ediyor.  

2 / 8
Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..." - Resim : 2

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, özellikle çekildiği kadim şehir Mardin'in mistik atmosferiyle öne çıkıyor.

3 / 8
Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..." - Resim : 3

Uzak Şehir’in 31. bölümünden üçüncü fragman yayınlandı.  Cihan, kardeşi Boran'ın yaşadığını öğrenmesiyle büyük bir çıkmaza sürükleniyor.  

4 / 8
Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..." - Resim : 4

Boran'ın hayatta olması, beraberinde getirdiği büyük sırlar nedeniyle Cihan'ın hayatında dönüm noktası oluşturuyor. Kardeşinin yaşadığını öğrenen Cihan, onu İstanbul'da bırakmayı reddediyor.