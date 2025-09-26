Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..."
Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..."
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 31. bölümünden üçüncü fragman yayınlandı. Boran'ın yaşadığını öğrenen Cihan, Alya'dan uzaklaşmaya başlıyor. Alya ise "Ne yaşarsan yaşa hiç kaçmadın! Şimdi ne oldu da kaçıyorsun..." sözleri ile fragmana damga vurdu.
1 / 8
Kanal D ekranlarının iddialı yapımı "Uzak Şehir", yayınlandığı Pazartesi akşamları izleyiciden büyük ilgi görmeye devam ediyor.
2 / 8
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, özellikle çekildiği kadim şehir Mardin'in mistik atmosferiyle öne çıkıyor.
3 / 8
Uzak Şehir’in 31. bölümünden üçüncü fragman yayınlandı. Cihan, kardeşi Boran'ın yaşadığını öğrenmesiyle büyük bir çıkmaza sürükleniyor.
4 / 8
Boran'ın hayatta olması, beraberinde getirdiği büyük sırlar nedeniyle Cihan'ın hayatında dönüm noktası oluşturuyor. Kardeşinin yaşadığını öğrenen Cihan, onu İstanbul'da bırakmayı reddediyor.