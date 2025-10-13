Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Onlar ayrı kalsaydı, bu topraklar o kadar güzel olmazdı"

Aynı zamanlarda Zerrin ile Kaya’nın hastanede karşılaşması, Demir için bir kabusa dönüşür. Kaya’nın bebekten haberdar olma ihtimali Demir’i çılgına çevirirken, Zerrin’in ansızın ortadan kaybolması gözleri tek bir kişiye çevirir: Kaya’ya. Zerrin’i geri almak için Ecmel ve Demir Albora Konağı’nı bastığında öğrendikleri gerçek, ikisini de dehşete düşürür. Demir duyduklarına inanmak istemez, ancak Cihan’ın söylediği hakikat inkâr edilemezdir. Tüm bu fırtınanın ortasında Sadakat’in kurduğu tuzak sonuç verir. Alya’nın üzerine atılan suç, polisin konağa gelmesiyle birlikte bambaşka bir hâl alır. Artık adalet terazisi suçlu ile masumu tartmak üzeredir. Ancak bu kez dengeyi bozan taraf, kim olacaktır?