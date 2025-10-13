Uzak Şehir dizisinden yeni bölümünden 3. fragman: "Onlar ayrı kalsaydı, bu topraklar o kadar güzel olmazdı"
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in 33. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Yeni fragmanda Cihan ve Alya Deniz'i de yanlarına alarak aşklarının büyüklüğünü bir kez daha görebilecekleri bir kaçamak yapıyorlar. İki aşık birbirlerine sımsıkıya sarılıyor ve aşklarına bir kez daha sahip çıkıyor...
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizi verdiği sezon arasının ardından yeni bölümleriyle izleyici ile buluşuyor. Uzak Şehir’in 33. bölümünden üçüncü fragman yayınlandı.
Alya ve Cihan’ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi, Sadakat’in sabrını taşırıyor. Alya’yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya ant içen Sadakat, artık adımlarını acımasızca atmaya başlar.
Alya’nın hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla, Alya’yı suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokar. Öte yandan Ecmel, Cihan’ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe sayar. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna, yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulur. Cihan gerçeği fark ettiğinde, cezayı bizzat keser ve Şahin’e net bir uyarı yapar: “Ya Albora’sın, ya karanlık tarafın adamı.”
Aynı zamanlarda Zerrin ile Kaya’nın hastanede karşılaşması, Demir için bir kabusa dönüşür. Kaya’nın bebekten haberdar olma ihtimali Demir’i çılgına çevirirken, Zerrin’in ansızın ortadan kaybolması gözleri tek bir kişiye çevirir: Kaya’ya. Zerrin’i geri almak için Ecmel ve Demir Albora Konağı’nı bastığında öğrendikleri gerçek, ikisini de dehşete düşürür. Demir duyduklarına inanmak istemez, ancak Cihan’ın söylediği hakikat inkâr edilemezdir. Tüm bu fırtınanın ortasında Sadakat’in kurduğu tuzak sonuç verir. Alya’nın üzerine atılan suç, polisin konağa gelmesiyle birlikte bambaşka bir hâl alır. Artık adalet terazisi suçlu ile masumu tartmak üzeredir. Ancak bu kez dengeyi bozan taraf, kim olacaktır?