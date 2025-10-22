Uzak Şehir dizisine veda etmişti: Mine Kılıç imaj değişikliğine gitti
Sevilen dizi "Uzak Şehir"de, sevilmeyen bir karaktere hayat veren oyuncu Mine Kılıç, diziden ayrıldıktan sonra büyük bir değişime imza attı. Dizideki rolünden sonra bambaşka bir görünüme bürünen Kılıç'ın, yeni imajı ve son hali sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük dikkat çekti.
Reyting rekortmeni "Uzak Şehir" dizisinde, birinci sezonda 'Cihan'la gizli birliktelik yaşayan ve izleyiciden yoğun tepki alan 'Mine' karakterine hayat veren Mine Kılıç, diziden ayrıldıktan sonra imajını tamamen yeniledi.
Rolünün yarattığı tepkiler nedeniyle zor günler geçiren ve hatta "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!" şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kalan Mine Kılıç, ikinci sezonda yer almadı.
Oyuncu, diziden ayrıldıktan hemen sonra tarz değişikliğine gitti.
Kaküllerine veda eden ve saç rengini değiştiren Kılıç, önceki akşam katıldığı bir davette yeni imajıyla kameralara poz verdi ve dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun yeni imajı beğeni topladı.