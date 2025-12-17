Uzak Şehir dizisinin 43. bölümünden ilk kareler yayınlandı
Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye ve hikayesindeki gizem dozunu artırmaya devam ediyor. Hikayenin derinleştiği ve karakterler arasındaki dengelerin değiştiği bu dönemde, dizinin merakla beklenen 43. bölümüne dair ilk görsel ipuçları izleyicinin beğenisine sunuldu.
Gülizar Irmak’ın kaleminden dökülen sürükleyici hikayesi ve Ahmet Katıksız’ın etkileyici rejisiyle Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Uzak Şehir, her pazartesi olduğu gibi yine izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.
Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerinin zirvesinden inmeyen ve her hafta kendi rekorunu tazeleyen dizi, özellikle başrol oyuncularının yakaladığı eşsiz uyum ve sahnelerdeki yüksek duygusal tansiyonla geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.
İzleyicilerin sosyal medyada sıkça dile getirdiği bu kimya, dizinin sadece bir hikaye anlatımı değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunmasını da sağlıyor.
Merakla beklenen 43. bölüm, takvimler 22 Aralık Pazartesi gününü gösterdiğinde seyirciyle buluşacak. Büyük bir heyecanla beklenen yeni bölüme dair yayınlanan ilk kareler, dizinin takipçileri arasında şimdiden büyük bir merak uyandırdı.