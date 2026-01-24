Uzak Şehir dizisinin 47. bölüm fotoğrafları yayınlandı
Uzak Şehir dizisi, 26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 47. bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin 47. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Mardin’in büyüleyici ama bir o kadar da sert atmosferinde geçen hikâyede, bu hafta hem aşk hem de evlat nöbeti ön planda olacak.
Uzak Şehir dizisi, 26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan 47. bölümüyle izleyiciyi Mardin’in büyüleyici ama bir o kadar da gerilimli atmosferine yeniden davet ediyor.
Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, iki koca yılı geride bırakarak ekranların sarsılmaz kalelerinden biri haline geldi.
Yayınlanan yeni bölüm kareleri ve özet, Alya için "anne" olarak en büyük sınavın başladığını gösteriyor.
Boran’ın kendi canına kıyacak kadar ileri gidip suçu Alya’nın üzerine atması, artık gizli bir plan olmaktan çıkarak açık bir şantaja dönüşür. Boran, bu olayı velayet davasında delil olarak kullanacağını söyleyerek Alya’yı köşeye sıkıştırır. Amacı, Alya’yı boşanmaktan vazgeçirmek ve kendine mahkûm etmektir. Alya, evladıyla tehdit edilmenin verdiği o ağır çaresizlikle bir kez daha yüzleşir.