Uzak Şehir dizisinin 47. bölüm fotoğrafları yayınlandı

Boran’ın kendi canına kıyacak kadar ileri gidip suçu Alya’nın üzerine atması, artık gizli bir plan olmaktan çıkarak açık bir şantaja dönüşür. Boran, bu olayı velayet davasında delil olarak kullanacağını söyleyerek Alya’yı köşeye sıkıştırır. Amacı, Alya’yı boşanmaktan vazgeçirmek ve kendine mahkûm etmektir. Alya, evladıyla tehdit edilmenin verdiği o ağır çaresizlikle bir kez daha yüzleşir.