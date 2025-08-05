Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal sevgilisi ile yeni karesini paylaştı: "Sevgilimin foto hevesi"

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir"de 'Alya' karakterine hayat veren Sinem Ünsal, dizinin sezon arasını fırsat bilip sosyal medyada tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Tekrar bölümleriyle de izleyiciyle buluşmaya devam eden güzel oyuncu, bu kez sevgilisi Berk Cankat ile yeni bir pozunu paylaştı.

"Sevgilimin foto hevesi"

Dizide Ozan Akbaba ile başrolü paylaşan Sinem Ünsal, sevgilisiyle asansörde çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından, "Araba yolculuğu. Sevgilimin foto hevesi. Sabah 7.30 idi" notuyla yayınladı. Bu samimi paylaşım, hayranlarından büyük beğeni topladı.

İlişkileri göz önünde olan çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Sinem Ünsal'a doğum gününde "canım eşim" diye seslenen Berk Cankat, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim."

Bu paylaşımlar, çiftin birbirine olan sevgisini ve uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi.