Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal, sevgilisine özlemini dile getirdi
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de, canlandırdığı Alya karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Sinem Ünsal, dizisinin yeni sezon çekimleri için Mardin'e döndü. Yoğun geçen çekimler sebebiyle İstanbul'dan uzakta olan Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Berk Cankat'a duyduğu özlemi dile getirdi.
Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiği Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
Yaz boyunca tatil yapıp enerji depolayan güzel oyuncu, dizisinin yeni sezon çekimleri için Mardin'e döndü.
Yoğun geçen çekimler sebebiyle İstanbul'dan uzakta olan Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Berk Cankat'a duyduğu özlemi dile getirdi. Paylaşımına "Özledim" notunu düşen oyuncunun yeni karesi ilgi gördü.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Ünsal’a, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Berk Cankat’tan romantik bir doğum günü mesajı gelmişti.