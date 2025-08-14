Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'ın yeni kareleri ilgi gördü
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan güzel oyuncu Sinem Ünsal, sezon arasını fırsat bilip tatil yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Ünsal'ın, tatilinden paylaştığı yeni kareleri büyük ilgi gördü.
Fenomen dizi Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Sinem Ünsal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.
Yaz tatilini fırsat bilen güzel oyuncu, dondurma emojisiyle paylaştığı bikinili kareleri ile hayranlarından yine tam not aldı.
Ünsal'ın fit fiziği ve enerjik hali dikkat çekerken, fotoğraflar bir saat içinde 90 binin üzerinde beğeni topladı.
Uzak Şehir dizisinin yeni sezon tarihi ise henüz netleşmedi. Ancak, kulislerde konuşulan bilgilere göre dizinin ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkması bekleniyor.