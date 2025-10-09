Uzak Şehir dizisinin Kaya’sı Atakan Özkaya, Uzak Şehir setinden kareler paylaştı
Kanal D'nin büyük beğeni toplayan dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Kaya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Atakan Özkaya, setten yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 27 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alarak hayranlarının ilgisini topladı.
1 / 5
Kanal D'nin, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı, reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla izleyiciden büyük ilgi görmeye devam ediyor.
2 / 5
Dizinin oyuncuları da performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.
3 / 5
Dizide canlandırdığı Kaya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atakan Özkaya, setten yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
4 / 5
27 yaşındaki yakışıklı oyuncu, yoğun mesaisinden kareleri siyah beyaz filtreyle Instagram hesabından paylaştı ve gönderisine sadece "mesai" notunu düştü.